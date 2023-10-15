صحة غزة: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 قتيلا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.

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