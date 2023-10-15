صحة غزة: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي

تاريخ النشر:15.10.2023 | 05:07 GMT |
آخر تحديث:15.10.2023 | 05:13 GMT | أخبار العالم العربي
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 قتيلا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.
يتبع..
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.
يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة "كيريا" في تل أبيب.
أفاد مراسل RT بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن لدى المقاومة إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، وصول سرب من المقاتلات إلى منطقة القيادة بهدف "تعزيز العمليات" في الشرق الأوسط، تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي الكبير في غزة.
ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية، أن الرياض علقت مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن توسيع وتصعيد عمليته العسكرية ضد قطاع غزة، ويقوم الجيش حاليا بشن ضربات جوية واسعة النطاق ضد أهداف داخل القطاع.
أظهرت مقاطع فيديو عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
قال الخبير الأمريكي لاري جونسون في حديث لقناة Dialogue Works إن التغييرات في مظهر فلاديمير زيلينسكي ناجمة عن قلقه من فقدان اهتمام الدول الغربية بأوكرانيا.
دخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.
استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في ديوان الوزارة بالرياض اليوم السبت، تظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة مروحية حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحو حركة "حماس" السبت الماضي.
مع إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لدخول قطا غزة بريّا، شهد الموقف الإيراني والأوضاع الحدودية بين "حزب الله" وإسرائيل تطورات كبيرة تنذر بتصعيد كبير.
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استهداف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق خان يونس.
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل تعرضت لـ"ضربة لا تطاق".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوناتان كونريكوس إن الجيش سيقيم الوضع في قطاع غزة وسير مغادرة المدنيين له، وإذا سمح الوضع سيبدأ عملياته العسكرية هناك فورا.
أعلنت سرايا القدس قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنيين الفلسطينيين الساعة 09:00 في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".
أفاد مراسلنا في لبنان بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
أعلنت كتائب "القسام" اليوم السبت "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه تم تأجيل العملية البرية "لبضعة أيام" بسبب سوء الطقس الذي قد يعيق قدرة الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة على دعم القوات.
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مركزا للمراقبة والرصد تابعاً للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.
نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".
أصدرت حركة "حماس" فجر اليوم السبت بيانا ثمنت فيه "موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرافض للعدوان والحصار على غزة، مرحبة بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان".
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت بأنه بعد إطلاق صاروخ من سوريا نحو الجولان، الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية مصدر الإطلاق في الأراضي السورية.
كشف موقع "واللا" العبري نقلا عن مصدر دبلوماسي أن إيران أبلغت المبعوث الأممي أنها غير مهتمة بتحويل الصراع في غزة إلى حرب إقليمية، ولكنها سترد إذا استمرت عملية الجيش الإسرائيلي بغزة.
رصدت كاميرا RT حشودا كبيرة من الدبابات الإسرائيلية على تخوم قطاع غزة، تحضيرا لهجوم بري محتمل.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم السبت أن "لا هجرة من غزة إلى مصر"، مشددا على أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم ومتمسكون بوطنهم ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا".
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، عن توقع قيام خلافة إسلامية في أوروبا في المستقبل المنظور.
حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت احتجاز حركة "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا "مدنيا" رهائن في قطاع غزة، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.
أعلنت كتائب القسام اليوم السبت تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "كومسومولسكايا برافدا"، مقالا عن أهم سيناريوهات تطور الحرب في الشرق الأوسط.
أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون خلال زيارة إلى أوكرانيا، أنه يكن كلّ الحب لروسيا وثقافتها.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لعدد كبير من الآليات العسكرية المصرية متجهة نحو مدينة رفح، في ظل تصاعد الأحداث في فلسطين.
أفادت مراسلتنا مساء اليوم السبت بدوي صافرات الإنذار في الجولان وعلى الحدود الشمالية قرب لبنان.
نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مقطع فيديو لتنفيذ عمليات قصف نحو مواقع (الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا)، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.
انطقلت قافلة مساعدات مصرية تضم 115 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية اليوم السبت من القاهرة إلى قطاع غزة.
أبلغت السفارتان الأمريكية والسويدية مواطنيهما في قطاع غزة بالتوجه إلى معبر رفح البري اليوم الساعة 12 ظهرا لإجلائهم عن القطاع.
كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع، والتي دخلت الخدمة خلال معركة "طوفان الأقصى".
قال الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش إن إسرائيل تخطط لمهاجمة غزة يوم الأحد أو الاثنين، مستخدمة قنابل جوية ذكية من طراز JDAM، ما سيؤدي إلى التدمير الكامل لغزة.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مشكلة كبيرة تواجه عناصر الجيش الإسرائيلي، تتمثل بنقص كبير في السترات الواقية.
نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا، اليوم السبت، في بيان رسمي، صدور حكم قضائي ضد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم.
بعض "أشباه الخبراء العسكريين" يخططون لإقحام كوريا الشمالية بالصراع الأخير بين إسرائيل وحماس بالافتراء، فماذا يقول تيجون كانغ في راديو آسيا الحرة؟
أفادت مراسلتنا بأن أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أي تصور لمستقبل قطاع غزة بعد اجتياحه.
كشف مهاجم منتخب بارغواي، أنطونيو سانابريا، أنه تلقى تهديدات مرعبة بعد اتهامه بالبصق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن تصفيات مونديال 2026.
بث التلفزيون الإسرائيلي لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة سديروت صباح اليوم السبت.
أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا أخصائية أمراض الباطنية بعدم المبالغة في تقييم الخصائص الطبية للعسل، وعدم الإفراط في تناوله.
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة مراد أبو مراد، بغارة إسرائيلية استهدفت مقرا قياديا لحركة "حماس" في القطاع.
اعتذرت مراسلة شبكة "سي إن إن" سارة سيدنر عن ترويجها ونشرها الرواية التي تبناها الجيش الإسرائيلي والرئيس الأمريكي حول مشاهد مزعومة لـ "أطفال مقطوعة الرأس" في مستوطنة كفار عزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.
أفاد بيان للبنتاغون بأن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل".
أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن الثلاثي البرازيلي نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، تورطوا في فضيحة أخلاقية قبل مباراة فنزويلا، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026.
نشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت لقطات تظهر وحدات البحرية التابعة له وهي تشتبك مع مقاتلي القسام مسلحي خلال اقتحام نفذوه إلى عسقلان عبر البحر.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.
وتواصل الطائرات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تلقي بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
اكتشف باحثون من جامعة ماساتشوستس أن متوسط العمر الذي يتوقف فيه الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة هو 64 و58 على التوالي.
انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يظهر مرتزقة ومدربين عسكريين من دول غربية وهم يودعون الجنود الأوكرانيين، قبل التوجه إلى إسرائيل لقتال الفلسطينيين.
أعلنت شركة "ماكدونالدز" تركيا يوم الجمعة رسميا تقديمها دعما إنسانيا بقيمة مليون دولار "لشعب غزة المظلوم بالحرب، وخاصة للنساء والأطفال والشيوخ".
أكد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أنه تم سحق الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، وهو الأمر الذي دفعه إلى أن يطلب من الناتو كي تجري إعادة تسليح جنوده.
خطف نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء في ليلة والده التاريخية، خلال مباراته أمام ضيفه السلوفاكي (3-2) مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة السابعة لتصفيات "يورو 2024".
رصدت كاميرا مراسلتنا في منطقة غلاف غزة لحظات تصدي القبة الحديدية لرشقة صاروخية كثيفة أطلقت من القطاع نحو المنطقة الصناعية في عسقلان.
ذكر مراسل RT أن المرشح لانتخابات رئاسة مصر أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب عجزه عن توفير التوكيلات اللازمة لهذا الترشح، وأعلنت حملته الرئاسية ذلك.
أصدر القضاء الإيراني حكما صادما ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، على خلفية زيارته الأخيرة إلى طهران.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه لاستهداف مقاتلة إسرائيلية في سماء غزة، من دون أن تصدر أي تأكيدات رسمية بخصوص هذه الأنباء.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم السبت "قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده لن توافق على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حتى تلغي كييف قوانين تمييزية ضد المجر في منطقة ترانسكارباتيا.
استهدفت القوات الإسرائيلية أمس الجمعة شاحنة كانت تقل نازحين فلسطينيين عن شمال مدينة غزة نحو الجنوب عبر الممر الآمن الذي فتحته إسرائيل.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
كتبت الصحفية الأوكرانية سفيتلانا مورينيتس في مجلة Spectator البريطانية، أن القوات الأوكرانية تبيّن أنها لم تكن مستعدة لهجوم واسع النطاق يشنه الجيش الروسي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطائرات "سو-25" الهجومية تدمّر أهدافا لنازيي قوات كييف في الجزء الذي لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.
نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، يوم الجمعة، شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة إسرائيل لسكان شمال غزة بإخلاء منازلهم في ظل القصف المتكرر.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق.
أعلنت "القسام" أن مجموعة من مقاتليها في لبنان تقدمت يوم الجمعة للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي والانسحاب بسلام، فيما قتل 3 منهم يوم السبت بغارات.
ارتكب حارس مرمى المنتخب النيجيري فرانسيس أوزوهو خطأ فادحا خلال مباراة ودية مع المنتخب السعودي (2-2) مساء أمس الجمعة، على ملعب "بورتيماو" في البرتغال.
دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.
قال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل بحديث لقناة "خبر تورك"، إن قرارات "حماس" العسكرية تتخذها كتائب القسام، وأن هذا "الهجوم كان ردة فعل على جرائم الاحتلال".
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم السبت بإنذار بوجود قنبلة في قصر فرساي.
أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في غزة.
حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في تدوينة له على منصة "X" مما وصفه بساعات عصيبة قادمة بالنسبة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.
قامت قناة FOX Baltimore التلفزيونية بتهنئة البحارة الأمريكيين بمناسبة يوم البحرية بنشرها صورة للبحرية الروسية، في واقعة أصبحت الثانية من نوعها في يوم واحد.
أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إنه قرر قطع العلاقات مع منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، حتى يدين الأخير إيران.
قرر البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة الإسباني السابق، تغيير المحامي، الذي يدافع عنه في قضية الاغتصاب، وإجراء مفاوضات مع المجني عليها من أجل تبرئته.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم السبت أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في مواجهة حركة حماس الفلسطينية إنما "يجب أن تتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة".
أعلن وكلاء Great Wall في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Ora الكهربائية في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 675 قتيلا وجريحا، وإسقاط 31 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكنها من انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير عندها، تومير ألون نمرودي، بعد أن قتل بقصف إسرائيلي على مكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت مارينا بيرفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول العلل التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي.
وجهت القوات المسلحة المصرية رسالة هامة بشأن سيناء خلال احتفالية تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، في عرض عسكري غير مسبوق في تاريخ مصر.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استهداف المدنيين خلال التصعيد الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.
تعمل الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة على إجلاء مواطنيهم من إسرائيل، يأتي ذلك في خضم الدعوات الإعلامية الغربية للإسرائيليين بالبقاء وعدم المغادرة.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن متحف اللوفر في باريس أغلق أبوابه اليوم السبت أمام الزوار "لأسباب أمنية"
نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
نفى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنسيت الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ما ورد في بيان حزب "الليكود" الحاكم عن انضمامه لحكومة الطوارئ الإسرائيلية.
أخطر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت سكان مدينة غزة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.
في عالم بطاريات الليثيوم أيون، تحتل الهواتف الذكية مركز الصدارة. ومع ذلك، فقد أثارت هذه التكنولوجيا أيضا جدلا مستمرا حول ما إذا كان الشحن طوال الليل يؤدي إلى إتلاف البطارية.
شاركت ملكة الأردن رانيا العبد الله، منشورا في شكل "ستوري" على منصة "إنستغرام"، أعربت فيه عن اعتراضها على التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة الذي راح ضحيته مئات المدنيين.
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