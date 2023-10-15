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صحة غزة: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي

صحة غزة: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي

أخبار العالم العربي

صحة غزة: 2329 قتيلا و9042 جريحا في القطاع منذ يوم السبت الماضي
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 قتيلا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.

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