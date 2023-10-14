الجيش الإسرائيلي: إصابة طائرة حربية بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مسلحون من حركة "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه في وقت سابق إنه "قصف خلية من "حماس" أطلقت صاروخا مضادا للدروع ضد القوات الإسرائيلية ".

جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام في وقت سابق اليوم، تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها تخوض اشتباكا مسلحا مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك ردا على القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين في صوفوف المدنيين الفلسطينيين.

فيما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "انطلاق حدث أمني في غلاف غزة لا يزال مستمرا حتى اللحظة"، مع تكتم إعلامي حول ما يجري هناك.

وشنت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تواصل فرضه حزام ناري على طول الخط الشرقي لجنوب قطاع غزة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT