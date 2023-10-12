إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب في الشرطة خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في غلاف غزة (صورة)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في غلاف غزة.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات مع مقاتلين في غلاف غزة، وكان يعمل محققا في وحدة النقب المركزي،

وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس إلى 47.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT