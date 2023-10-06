"سوريا الديمقراطية": مقتل 5 جنود أتراك في عمليتين نوعيتين استهدفتا قاعدتين تركيتين (فيديو)

نشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" يوم الجمعة بيانا أعلن من خلاله مقتل 5 جنود أتراك في عمليتين نوعيتين استهدفتا قاعدتي "باب الفرج" و "عبد الحي" التركيتين.

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وقال المركز الإعلامي في البيان: "في إطار عمليات رد "قوات سوريا الديمقراطية" على هجمات واعتداءات الجيش التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا نفذت قواتنا عمليتين عسكريتين ضد القواعد التركية".

وأضاف في بيانه أنه تم يوم الخميس استهداف قاعدتي "باب الفرج" و"عبد الحي" التركيتين المتمركزة في شمال بلدة تل تمر بعمليتين نوعيتين.

وأفاد بأن الهجوم على القاعدتين أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة العشرات.

وفي بيان ثان منفصل، قالت "قوات سوريا الديمقراطية" إن العمليات التي نفذت تأتي ردا على القصف التركي الذي استهدف مناطقهم.

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وذكرت في البيان أن تركيا بدأت يوم الخميس بشن هجوم واسع على مناطق شمال وشرق سوريا مستغلة الهجوم الذي وقع في أنقرة يوم الأحد ذريعة لها، رغم عدم وجود أي دليل حول الاتهامات التي وجهتها بانطلاق منفذي العملية من مناطقهم.

وأوضحت أن الهجوم طال معظم المؤسسات الخدمية والاقتصادية ومحطات الطاقة (النفط والكهرباء) والمياه، إضافة إلى بعض المقرات العسكريّة والمنشآت المدنية والقرى الآهلة بالسكان.

وأشارت إلى أن أنقرة شنت هجومها مستخدمة أكثر من 30 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى استهداف معظم مناطق شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية، إلى جانب قصف الأماكن المأهولة والمنشآت الخدمية والمدنية بالأسلحة الثقيلة.

وبينت أن القصف الجوي طال ريف عفرين الجنوبي، مناطق الشهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان، الحسكة، القامشلي، عامودا، تربه سبيه، جل آغا، وديريك.

وأكدت أن القصف أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة العشرات بجروح، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت الحيوية.

وشددت في بيانها على أنها سترد بقوة على كل هجوم يستهدف أمن واستقرار مناطقهم.

هذا، وأشارت في بيانها إلى أن قوات التحالف الدولي استهدفت يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بسبب اقترابها من إحدى مقراتها.

المصدر: RT