أنقرة تعلق على إسقاط القوات الأمريكية مسيرة تركية في سوريا

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة على إسقاط طائرة مسيرة تركية في سوريا من قبل الجانب الأمريكي، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على تنفيذ العملية الجارية وضرب الأهداف المحددة.

وقالت الخارجية في بيان: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في الأول من أكتوبر 2023، أطلقت قواتنا المسلحة وجهاز المخابرات عمليات شاملة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في العراق وسوريا، بما يتماشى مع حقوقنا في الدفاع عن النفس".

وذكرت أنه "في هذا السياق، تم، يوم أمس 5 أكتوبر، تدمير العديد من الأهداف التابعة للتنظيم الإرهابي الانفصالي، لا سيما في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا"، مبينة أنه "خلال العملية، فُقد سلاح واحد بسبب التقييمات الفنية المختلفة في آلية خفض التصعيد التي يتم تشغيلها مع أطراف ثالثة. ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل أكثر فعالية للآلية الخالية من النزاعات مع الأطراف المعنية".

وشددت على أن "الحادث المذكور لم يؤثر على تنفيذ العملية الجارية وضرب الأهداف المحددة بأي شكل من الأشكال. وكما حدث في العراق، فإن جميع المواهب ومصادر الدخل التي طورها التنظيم الإرهابي في سوريا ستستمر في التدمير المنهجي".

المصدر: RT