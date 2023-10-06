صحيفة: تركيا قد تنفذ عمليات جوية واسعة النطاق في سوريا ضد حزب العمال الكردستاني

أفادت صحيفة Hürriyet، نقلا عن مصادر، بأن القوات التركية قد تقوم بتنفيذ عمليات جوية واسعة النطاق في سوريا ضد حزب العمال الكردستاني.

وقالت الصحيفة: "أشارت المصادر إلى أنه إذا لم تف الدول المعنية بسوريا بوعودها، فمن الممكن إعادة العمليات الجوية واسعة النطاق إلى جدول الأعمال، كما كان الحال في الماضي".

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وتشير الصحيفة إلى أن الهدف من العمليات الأخيرة في شمال سوريا والعراق هو القضاء على "الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي والقضاء على أدواته المالية، لأن كل الأموال التي يحصل عليها التنظيم من بيع النفط، تعود إلى تركيا على شكل أسلحة وذخائر وهجمات".

وتنفذ قوات الأمن التركية عملية "أبطال" لمكافحة الإرهاب في عموم البلاد بعد محاولة هجوم إرهابي يوم الأحد الماضي، قرب وزارة الداخلية وسط أنقرة. ووفقا لبعض وسائل الإعلام، أعلن حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، مسؤوليته عن محاولة الهجوم الإرهابي. بعد هذه الأحداث، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

المصدر: نوفوستي