العراق.. طائرات تركية تستهدف مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، أن طائرات عسكرية تركية استهدفت مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية.

وذكر في بيان صحفي "حسب معلوماتنا فإنه في الساعة 10:00 من صباح اليوم بتوقيت العراق، قامت طائرات القوات العسكرية التركية باستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني بمحيط قرية بساوي بمقاطعة مواتي بمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "القصف أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حزب العمال وجرح آخر".



المصدر: RT