"النت هيقطع في العالم كله".. رسالة في مصر تثير ذعرا كبيرا

كشفت وسائل الإعلام المصرية حقيقة رسالة عبر تطبيق "واتس آب" تسببت في ذعر كبير لدى المصريين، وتم إرسالها لعدد كبير من المستخدمين تحت عنوان "النت هيقطع في العالم كله".

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وجاء في الرسالة التي بدأت في الانتشار بشكل سريع خلال الساعات الماضية، انقطاع الإنترنت على العالم بأكمله في غضون أيام، وتحديدا يوم 11 أكتوبر المقبل، ما أثار الجدل والذعر بين الناس.

وبالبحث عن حقيقة المقطع المتداول والذي أثار الذعر بين المواطنين، تبين أنه يعود لعام 2018، أي منذ 5 سنوات، وأن الحديث في هذا الشأن لم يكن سوى مجرد شائعة حينها، عادت إلى النور مجددا بعد انتشار المقطع من جديد.

ولم يكن المقطع المصور منذ 5 سنوات هو الدليل الوحيد على أن انقطاع الإنترنت عن العالم مجرد شائعة، بل كان لبيان وكالة ناسا الأمريكية، موقف حاسم في هذا الشأن، بعدما كشفت أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات بشأن أزمات قد تواجه خدمة الانترنت حول العالم.

وأكدت الوكالة الأمريكية في بيانها أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات، وأن المصادر الموثوقة هي المصدر الوحيد فقط للحصول على المعلومات.

المصدر: الوطن