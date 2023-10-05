مراسلتنا: مقتل فلسطينيين في عملية ضد مستوطنين قرب طولكرم

أفادت مراسلتنا، الخميس، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقا النار على مركبة لمستوطنين في منطقة أفني حيفتس، وهي مستوطنة إسرائيلية ملاصقة لمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

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ونقلت المراسلة في الضفة الغربية عن الإذاعة الإسرائيلية قولها، إن "مسلحين فلسطينيين أطلقا النار على مركبة للمستوطنين في منطقة أفني حيفتس وانسحبا، ثم فتحا النار على قوات للجيش عند حاجز تم نصبه أثناء عمليات البحث عنهما، وتم العثور على سلاح من طراز M-16 في مركبتهما".

من جهته أفاد موقع "واينت" العبري، بأن "قوة من الجيش الإسرائيلي من دورية جولاني طاردت سيارة مطلقي النار، وخلال محاولة الاعتقال، وقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، قتل خلاله فلسطينيان، ولم تقع إصابات في الحادث".

المصدر: واينت+ RT