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أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

أمير قطر يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي
AFP
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أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت "قنا" أن " المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تسلم الرسالة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع بندر العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة.

والأسبوع الماضي، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث ناقشا عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: "قنا"

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