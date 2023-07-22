ملك السعودية وولي عهده يعزيان الأمير القطري

أبرق ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للعزاء والمواساة بوفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال ولي العهد السعودي في برقية العزاء: "تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وتجدر الإشارة أن الراحل محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني من مواليد سنة 1929، وهو نجل الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وشقيق أمير قطر السابق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

المصدر: عكاظ