تواصل المعارك في الخرطوم.. وسقوط قتلى مدنيين شمال كردفان

تتواصل الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، حيث لقي 5 مدنيين مصرعهم في شمال كردفان.

وقال مراسل "RT" إن قوات الدعم السريع استأنفت اليوم الاثنين، القصف المدفعي على منطقة الجرافة في أم درمان بالقرب من مواقع عسكرية تتبع للجيش.

وأضاف أن قوات الدعم شنت هجوما مدفعيا على المناطق القريبة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 5 مدنيين على الأقل في بلدة "ودعشانا" التابعة لولاية شمال كردفان، إثر اجتياح قوات الدعم السريع للمنطقة والسيطرة على الحامية العسكرية للجيش.

وتأثرت ولاية شمال كردفان بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، حيث شهدت حاضرة الولاية مدينة الأبيض قتال عنيف بين القوتين تسبب في قتل أعداد كبيرة من المدنيين.

المصدر: RT