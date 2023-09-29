مجموعة من الدول الغربية تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في الفظائع المحتملة في السودان

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تخطط للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطلب للتحقيق في الفظائع المحتملة في السودان.

وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، ودعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق من 3 أفراد للتحقيق فيها.

وسيتعين على الخبراء توثيق الانتهاكات وإعداد تقارير ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 بلدا.

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وقالت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز"، إن مسودة الطلب تم توزيعها على أعضاء المجلس يوم الجمعة، وهي لم تقدم رسميا للمجلس بعد.

يذكر أن السودان يشهد نزاعا مسلحا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.

وتشير تقارير وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان إلى تصعيد لأعمال العنف ضد المدنيين والتهجير، وخاصة في إقليم دارفور، حيث راح مئات الأشخاص ضحايا للجهمات ذات خلفية عرقية.

ونفى طرفا النزاع في السودان مسؤوليتهما عن العنف ضد المدنيين، ورفضا الاتهامات الموجهة إليهما بهذا الصدد.

المصدر: رويترز