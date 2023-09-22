 
مباشر

مراسل RT: تجدد الاشتباكات في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان

أخبار العالم العربي

مراسل RT: تجدد الاشتباكات في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w39p

أفاد مراسل RT في الخرطوم بتجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان ومدينة الخرطوم بحري.

إقرأ المزيد
لافروف للبرهان: روسيا تؤيد جهود السلطات السودانية لإحلال الاستقرار
لافروف للبرهان: روسيا تؤيد جهود السلطات السودانية لإحلال الاستقرار

ولفت المراسل إلى أنه سمع دوي المدافع الخاصة بالدعم السريع بكثافة تنطلق من منطقة شرق وجنوب الخرطوم باتجاه تمركزات قوات الجيش في القيادة العامة والتي تشهد لليوم السابع على التوالي معارك بين الطرفين كما استهدف سلاح الإشارة ببحري وسلاح المهندسين بأم درمان.

وقام الجيش بالرد من منطقة وادي سيدنا العسكرية مستهدفا تمركزات الدعم السريع في محيط القيادة و محيط مطار الخرطوم ومنطقة جبرة محيط المدرعات بالشجرة والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان بكثافة من هذه المواقع.

سياسيا، التقى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

كذلك، التقى البرهان بنيويورك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وتطرق اللقاء "للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب تمرد مليشيا الدعم على الدولة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا