مراسل RT: تجدد الاشتباكات في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان

أفاد مراسل RT في الخرطوم بتجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في معظم الجبهات القتالية في الخرطوم وأم درمان ومدينة الخرطوم بحري.

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ولفت المراسل إلى أنه سمع دوي المدافع الخاصة بالدعم السريع بكثافة تنطلق من منطقة شرق وجنوب الخرطوم باتجاه تمركزات قوات الجيش في القيادة العامة والتي تشهد لليوم السابع على التوالي معارك بين الطرفين كما استهدف سلاح الإشارة ببحري وسلاح المهندسين بأم درمان.

وقام الجيش بالرد من منطقة وادي سيدنا العسكرية مستهدفا تمركزات الدعم السريع في محيط القيادة و محيط مطار الخرطوم ومنطقة جبرة محيط المدرعات بالشجرة والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي العاصمة الخرطوم مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان بكثافة من هذه المواقع.

سياسيا، التقى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

كذلك، التقى البرهان بنيويورك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وتطرق اللقاء "للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب تمرد مليشيا الدعم على الدولة".

المصدر: RT