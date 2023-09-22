لافروف للبرهان: روسيا تؤيد جهود السلطات السودانية لإحلال الاستقرار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن روسيا تؤيد جهود السلطات السودانية لإحلال الاستقرار في البلاد.

وقال لافروف خلال لقائه البرهان على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الخميس: "اليوم لدينا إمكانية جيدة لتبادل الآراء حول كيفية تطوير علاقاتنا".

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وأضاف: "ونحن بالطبع نؤيد جهودكم لتطبيع الأوضاع في السودان".

يذكر أن السودان يشهد اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي