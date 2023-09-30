السودان.. اشتباكات وقصف متبادل في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع

أفاد مراسلنا بأن الاشتباكات وعمليات القصف المدفعي المتبادل متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف مراسلنا أن انفجارات قوية دوت من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين.

كذلك تشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي.

إلى ذلك نقلت مصادر محلية بأن مدفعية الجيش هاجمت مواقع للدعم السريع في محيط قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان ،في المناطق والأحياء الواقعة جنوب المدينة

وفي أم درمان غربي العاصمة فقد قصفت مدفعية الجيش السوداني منذ الساعات الأولى للصباح، مواقع قوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة وبالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

المصدر: RT