ميلوني: صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي لتونس الأسبوع المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة، صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في مدينة فاليتا، حيث تشارك في أعمال "يوروميد 9": "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.. إنها إشارة ملموسة".

كما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية على الحاجة إلى استئناف الشراكة مع تونس التي "تعطي إشارات مريحة"، مشيرة إلى "إنه نموذج يجب استخدامه بشكل عام مع دول شمال إفريقيا".

هذا وأعلنت الرئاسة التونسية، في شهر يوليو الماضي، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وثمن الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم شهر يوليو الماضي، مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن "الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج".

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المصدر: RT + وكالة "نوفا" الإيطالية