توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي (صور + فيديو)

أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الأحد، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، شهدوا حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي بالقصر الرئاسي بقرطاج، إن "هذه المذكرة تذكير بأننا عازمون على تجسيدها في أقرب الآجال".

ورحب الرئيس بضيوفه، لافتا إلى أن "تونس أرض الحرية والعدالة والكرامة الوطنية".

وثمن قيس سعيد مجهودات الطرف الإيطالي من أجل عقد مؤتمر في روما بشأن مسألة الهجرة غير النظامية، مبينا أن الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج.

وأشار إلى أن الشعب التونسي قدم للمهاجرين في تونس كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، مستنكرا تقاعس المنظمات وعدم تحريكها لأي ساكن وعدم القيام بدورها في هذا الملف واكتفائها بإصدرا البيانات، قائلا "هل ستقي هذه البيانات المهاجرين من الجوع والعطش وهل يمكنهم التحافها أو افتراشها".

كما عبر الرئيس التونسي عن رفضه التام لكل المغالطات التي يتم ترويجها حول تونس بخصوص تعاملها مع المهاجرين، لافتا إلى أنها محاولات للإساءة لتونس، وفق تعبيره.

وتابع قيس سعيد قائلا: "نحن مقدمون جميعا على مواجهة التحدي تلو التحدي، ومن التحديات وليست أقلها، ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام العالمي النقدي الذي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية والذي يقسم العالم إلى نصفين نصف للأثرياء وآخر للفقراء"، مشيرا إلى أن ذلك النظام ما كان له أن يكون ولم يعد له من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون.

وشدد على أنه من المهم التعاون بين الجميع على رفع التحديات فلا أحد يمكنه لوحده أن يواجهها حتى وإن تهيأ له لبرهة تحقيق بعض النتائج.

وأردف قائلا: "في هذه المذكرة التي تم توقيعها منذ قليل، تم التنصيص على ضرورة التقارب بين الشعوب".

وبين الرئيس التونسي أن الشعوب تريد مساواة فعلية لا مساواة لا تتجاوز

بعض الصكوك الدولية، موضحا أن الشعوب لا تريد عطفا إذا كان هذا العطف دون احترام.

وصرح سعيد بأنه ليس لتونس صواريخ عابرة للقارات، ولكن لها سيادة عابرة للبحار والمحيطات والقارات.

وأعلن سعيد وميلوني عن مؤتمر يجمع الدول الإفريقية المعنية بالهجرة سيعقد الأحد القادم في روما.

هذا، وقالت أورسولا فون دير لاين: "نحتاج إلى تعاون فعلي أكثر مع تونس حول الهجرة، نحن في حاجة لضرب شبكات التهريب والإجرام.. سنعمل في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب الأفراد وسنخصص مليون يورو من أجل تيسير الهجرة القانونية".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لديه حزمة جيدة من القرارات والآن حان وقت التنفيذ.

من جهتها صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "اليوم أنجزنا هدفا كبيرا خلال اتفاقنا مع تونس، وهو تتويج لحراك دبلوماسي كبير".

وأردفت قائلة: "هذه خطوة هامة من أجل شراكة فعلية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة".

وأوضحت أن الشراكة مع تونس يجب اعتمادها كنموذج من أجل بناء شراكات جديدة مع شمال إفريقيا.

أما رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، فقد قال إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تونس لوقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.

وصرح بأن مذكرة التفاهم تعتبر بداية واعدة لتثبيت الشراكة بين تونس والاتحاد والأوروبي.

وأضاف: "اليوم مضينا اتفاقية من أجل إيقاف التهريب ومقاومة الاتجار بالبشر، وإدارة الحدود، وهذه الخطوة ستكون فارقة".

وأفاد روته بأن وزير الخارجية الهولندي سيزور تونس في شهر سبتمبر القادم مع وفد رفيع المستوى لبحث الأوضاع الاقتصادية في تونس.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي. #TnPRpic.twitter.com/WCy9oraFXy — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 16, 2023

المصدر: RT