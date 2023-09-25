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قيس سعيد: تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها دون أن نتنازل عن ذرة واحدة من سيادتنا

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قيس سعيد: تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها دون أن نتنازل عن ذرة واحدة من سيادتنا
Globallookpress
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها دون أي تنازل عن ذرة واحدة من سيادة البلاد.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد الاثنين 25 سبتمبر 2023، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

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وأشرف الرئيس سعيد مساء الاثنين، على اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني ورئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين للنظر في جملة من الملفات والقضايا من بينها الاتجار بالبشر.

وقال الرئيس سعيد إن ما قامت به القوات الأمنية والعسكرية مؤخرا يوضح الثبات على فرض القانون في علاقة بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي تعمل على أن تكون إفريقيا للأفارقة ولكن في نطاق القانون".

وأضاف سعيد: "تونس ستعول على نفسها في دعم ميزانيتها، دون أن نتنازل أبدا عن ذرة واحدة من سيادتنا وليكن ذلك واضحا للعالم كله. فبعد المد لن يكون هناك جزر".

المصدر: RT

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