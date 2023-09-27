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فاجعة جديدة.. تسمم جماعي في عرس شمالي العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

فاجعة جديدة.. تسمم جماعي في عرس شمالي العراق (فيديو)
Globallookpress
صورة تعبيرية. مصابة في حريق زفاف الموصل بالعراق- سبتمبر 2023
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أفاد مراسل RT بوقوع فاجعة جديدة في العراق وأن هناك حالات تسمم جماعي في عرس شمالي البلاد.

ذكر مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، تسمم العشرات في عرس جماعي شمالي البلاد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فاجعة الحمدانية.

وأضاف أن عرسا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، شهد تسمم أكثر من 50 شخصا بسبب تناول الطعام.

وبيّن أن العشرات من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها، ذكرت صحة محافظة كركوك أن هناك 50 حالة تسمم بطعام مقدّم في إحدى الحفلات، مشيرة إلى تلك الحالات مسيطر عليها.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي 24 ساعة على فاجعة قاعة المناسبات في الموصل والتي أتت عليها النيران وأحرقت العشرات بإجمالي مصابين وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.

المصدر: RT

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