محافظة كركوك: التريث في إخلاء مقر العمليات في المدينة منعا لتطور أعمال العنف

أعلنت محافظة كركوك شمالي العراق، يوم السبت، عن التريث في إخلاء مقر العمليات في المحافظة منعا لتطور أعمال العنف التي شهدتها مساء اليوم.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري يعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في المحافظة".

وأضافت أن "المحافظ توجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة والحديث معهم عن توجيه السوداني، والمتظاهرون قرروا الانسحاب وسحب خيام الاعتصام وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق".

يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها كركوك والتوترات خلال الأيام الماضية، كانت بسبب إخلاء مقر العمليات المتقدم لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي انسحب من المحافظة عام 2017 ويطالب بالمقر باعتباره مقرا خاصا به قبل أن تستخدمه القوات العراقية.



المصدر: RT