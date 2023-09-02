الكتلة التركمانية في العراق: وجود عناصر إرهابية مسلحة من دول الجوار تشعل الفتنة بداخل وأطراف كركوك

أصدر رئيس الكتلة التركمانية النيابية في العراق النائب أرشد الصالحي مساء اليوم السبت، بيانا بخصوص أعمل العنف التي شهدتها مدينة كركوك وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

وقال النائب أرشد الصالحي في بيانه: "وجود عناصر إرهابية مسلحة من دول الجوار تشعل الفتنة في داخل وأطراف محافظة كركوك".

واعتبر أن "ما حصل هو نتيجة الأخطاء التي حصلت في مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل غياب ممثلي كركوك عنها"، مضيفا: "قلنا لكم، كركوك محافظة حساسة، وإن جميع مكونات كركوك خلال هذه الفترة كانوا ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار".

وتابع الصالحي: "ندعو المواطنين المدنيين والمعتصمين بضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى العقل والحكمة وعدم السماح لانفلات الوضع إلى أكثر مما هو عليه".

واستطرد: " قلنا لرئيس الوزراء مرارا بعدم تكرار أخطاء رؤساء الوزراء السابقين بإهمال ملف كركوك الأمني والإداري".

وأضاف أرشد الصالحي: "ندعو مواطني كركوك جميعا إلى التعاون مع القوات الأمنية وقيادة الشرطة والسماح لها بأخذ زمام الأمور وتطبيق فرض حظر التَّجْوال".

هذا وذكر مراسل RT أن مدينة كركوك شمال العراق شهدت صدامات خلال تظاهرات في المدينة، وقتل فيها شخصان وأصيب نحو 14 شخصا حتى اللحظة، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر التجوال.

وأفاد مراسلنا بأن الاعتداءات تمّت على فريق كردي تطوعي يقوم بنقل الباصات التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى جنوبي البلاد. وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب بالحجارة والعصي.

المصدر: RT