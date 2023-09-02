العراق.. مسرور بارزاني يصدر بيانا بشأن أحداث كركوك

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مساء اليوم السبت، بيانا بشأن أعمال العنف التي شهدتها مدينة كركوك شمالي البلاد.

وقال مسرور بارزاني في بيانه: "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وأضاف بارزاني : "ندعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".

وأكمل: "وفي الوقت نفسه، نهيب بالمواطنين الكرد المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف، كما نحث المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".

هذا وذكر مراسل RT أن مدينة كركوك شمال العراق شهدت صدامات خلال تظاهرات في المدينة، وقتل وأصيب فيها حوالي 10 أشخاص حتى اللحظة، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر للتجوال.

وأفاد مراسلنا بأن الاعتداءات تمّت على فريق كردي تطوعي يقوم بنقل الباصات التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى جنوبي البلاد. وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب بالحجارة والعصي.

المصدر: RT