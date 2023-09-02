رئيس الوزراء العراقي يوجه بفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال شغب في المدينة

وجهرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء اليوم السبت بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

وأصدر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، بيانا قال فيه: "وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".

وأضاف: "كما شدد سيادته على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".

وتابع البيان: "ووجه القائد العام للقوات المسلحة بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".

كما دعا السوداني، جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك، وفق البيان.

وشهدت محافظة كركوك صدامات إثر اعتداءات على فرق تطوعية تابعة لإقليم كردستان كانت تتوجه نحو الجنوب، حيث تم رشقها وضربها بالحجارة، حيث خلفت الصدامات قتلى وجرحى.

المصدر: RT