 
مباشر

توجيه عاجل من السوداني بخصوص ملابسات وأحداث الشغب في كركوك

أخبار العالم العربي

توجيه عاجل من السوداني بخصوص ملابسات وأحداث الشغب في كركوك
observeriraq.net
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vz3d

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة العراقية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطن وسقوط جرحى على خلفية أحداث يوم السبت في محافظة كركوك

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان: "القائد العام للقوات المسلحة السيّد محمد شياع السوداني، يوجّه أمراً بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء العراقي يوجه بفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال شغب في المدينة
رئيس الوزراء العراقي يوجه بفرض حظر التجوال في كركوك لاحتواء أعمال شغب في المدينة

وأضاف البيان: "كما شدد سيادته على محاسبة المقصّرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وجّه السوداني مساء بفرض حظر التجول في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بشكل دقيق.

وشهدت محافظة كركوك صدامات إثر اعتداءات على فرق تطوعية تابعة لإقليم كردستان كانت تتوجه نحو الجنوب، حيث تم رشقها وضربها بالحجارة، حيث خلفت الصدامات قتلى وجرحى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا