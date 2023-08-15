العراق يطرح على واشنطن "وجهة نظره" بشأن انتفاء الحاجة لوجود قوات قتالية على أراضيه

أعلن يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الثلاثاء، أن الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا طرح وجهة نظره بشأن انتفاء الحاجة لوجود قوات قتالية على أراضيه.

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وقال في بيان صحفي إن "المجلس استمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى واشنطن بناء على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي".

وأضاف أن "الوفد العراقي اطلع على استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد".

وأشار رسول إلى أن "الوفد طرح وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية".

وتابع: "بعد اطلاعه على مجريات الحوار، أقر المجلس اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك".

المصدر: RT