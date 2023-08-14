ما مآلات التحرك العسكري الأمريكي الغامض عند حدود سوريا والعراق؟

كشفت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر أمنية في سوريا والعراق أن القوات الأمريكية بدأت تحركات على الحدود بين البلدين بهدف غلق الشريط الحدودي،

وأشارت ذات المصادر إلى أن القوات الأمريكية نقلت قوات ومعدات عسكرية في خمسين شاحنة وناقلة من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق إلى قاعدة التنف على الجانب السوري.. كما كثفت عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الحربي والمسير على المناطق الغربية باتجاه العمق السوري.

بموازاة ذلك نقلت وكالة مهر الإيرانية أن الفصائل المسلحة ضمن ما يعرف بـ الجيش الوطني في سوريا بدأت بتجنيد ونقل المسلحين للعمل كحرس للحدود وتنفيذ خطط واشنطن للسيطرة على المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا.

فما هي أهداف التحركات الأمريكية في تلك المنطقة؟ وهل تنذر بمواجهات عسكرية في المنطقة؟

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