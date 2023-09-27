السعودية.. شرطة الرياض تضبط أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق الواقعة ونشرها (فيديو)

ضبطت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق الواقعة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام، فإنه تم ضبط أطرافها وهم 3 أشخاص.

وأضاف أنه تم ضبط شخص آخر وثق الواقعة ونشرها، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت شرطة الرياض أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

🎥 | الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تضبط أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق ونشر. pic.twitter.com/EUE0cUxyX5 — الأمن العام (@security_gov) September 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية