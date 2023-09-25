مرشح محتمل لرئاسة مصر: موازنتا التعليم والصحة ستكونان أولوية في حال فوزي في الانتخابات

قال رئيس "حزب المصري الديمقراطي" والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنه وفي حال فوزه بالرئاسة سيتعهد بتوجيه النسب الدستورية للمخصصات المالية لموازنتي التعليم والصحة.

وأضاف فريد زهران خلال تصريحات إعلامية، "القطاع الخاص يفترض أن يكون قاطرة التنمية وهذه قناعتي طوال 40 سنة ومع أن تكون قناة السويس والحديد والصلب ملكية للدولة".

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وفى وقت سابق، أفاد رئيس حزب المصري الديمقراطي والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، بأن ترشحه متوقف على جمع التوكيلات أو تزكية النواب، مشيرا إلى أنه متخوف من ضيق الجدول الزمني.

وصرح زهران خلال تصريحات مع قناة "الشمس" بأنه ليس بالمرشح المجهول، وأن برنامجه الانتخابي ينطلق من مواقف الحزب المعروفة.

وأشار رئيس حزب المصري الديمقراطي إلى أن هناك أحزابا تدفع بمرشحين رغم كونها غير معارضة، وأن الطريق مفتوح أمام التيار المدني للوفاق على مرشح واحد.

وأشار إلى أن الحركة المدنية بها أحاديث حول ترشح أكمل قرطام وجميلة إسماعيل.

هذا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

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وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري