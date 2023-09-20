هيئة الانتخابات في مصر تعلن شروط الترشح لسباق الرئاسة وتوضح بشأن "الجدول الزمني"

كشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري، عن تحديد يوم الـ25 من الشهر الجاري، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

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وقال بنداري في مؤتمر صحفي أن ضوابط الترشح حددت أن يكون المرشح مصريا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

كما اشترطت الضوابط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو كان قد رد إليه اعتباره.

كما نصت الضوابط على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

كما اشترطت ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وبخصوص الضوابط الإجرائية لقبول الترشح، اشترطت التعليمات أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

المصدر: RT