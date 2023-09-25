بغداد تسلم القاهرة أسماء مطلوبين عراقيين بتهم فساد

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي، حيدر حنون، مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.

وقام القاضي حيدر حنون، بدوره بتسليم وزير العدل المصري المستشار، عمر مروان، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهورية مصر العربية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهمية القصوى.

وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مقر وزارة العدل المصرية، الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلا عن نقل خبرات التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام.

وتخلل اللقاء تسليم القاضي حيدر حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل.

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المصدر: RT