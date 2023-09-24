مصر.. مقتل سوداني طعنا على يد آخر من بني بلده من أجل 2500 جنيه

لقي سوداني مصرعه طعنا على يد صديقه الذي يحمل الجنسية السودانية في منطقة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب رفض الضحية سداد 2500 جنيه اقترضها من الجاني.

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وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الأجهزة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية قتل بطعنات مفك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سوداني آخر بسبب خلافات مالية ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم.

وأشار الموقع المصري إلى أنه يوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن صديقه مما تسبب في وفاته.

وأكد أنه تم توقيف المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري