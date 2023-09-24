مصر.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات "سرقة بوابات المدافن" بالشرقية (صورة + فيديو)

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على منصة "X" يوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سرقة بوابات المدافن بالشرقية.

إقرأ المزيد

وقالت في البيان "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سرقة بوابات المدافن"، تبين بعد الفحص أنه في الـ21 من سبتمبر تبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من عامل مقابر، سرقة بابين حديديين صغيرين من المقابر واتهم عاطلين وراء العملية".

وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المسروقات لدى عامل خردة مقيم بدائرة المركز.

وأفادت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

#وزارة_الداخلية.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، تحت عنوان (سرقة بوابات المدافن) .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن #الشرقية من (عامل مقابر- مقيم بدائرة مركز شرطة #الزقازيق) بسرقة (2) باب حديدى صغير من المقابر وإتهم… pic.twitter.com/86vuLghR4Q — وزارة الداخلية (@moiegy) September 24, 2023

المصدر: RT