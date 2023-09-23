سامح شكري: لا مجال لإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة أكثر من 100 مليون مصري (فيديو)

شدد وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري.

وقال وزير الخارجية المصري، يوم السبت، إن بلاده تستورد مواد غذائية تقدر بـ 15 مليار دولار سنويا بسبب نقص المياه.

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وأكد سامح شكري أن القاهرة ترفض الإجراءات الاحادية التي تقوم بها إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الوزير المصري على ضرورة التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، موضحا أنه لا إمكانية لفرض الأمر الواقع.

وصرح بأن الأزمة الأوكرانية إثبات بأنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين،مشيرا إلى أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة من أجل تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع شكري قائلا "كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات".

وأفاد وزير الخارجية بأن مصر كانت من أوليات الدول التي انضمت للأمم المتحدة وعملت على إرساء مبادئ السلم والأمن.

المصدر: RT