القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين من مجزرة "سبايكر"
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كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصية من عائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من تهمة المشاركة في مجزرة "سبايكر" عام 2014.
وأظهرت الوثيقة قرارا صادرا عن محكمة استئناف بغداد الرصافة (محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الأولى) بتبرئة عبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم (الحفيد للأخ غير الشقيق لصدام حسين) من تهمة المشاركة في مجزرة سبايكر عام 2014 التي راح ضحيتها نحو 2000 عنصر من القوات العراقية.
وجاءت التبرئة لعدم كفاية الأدلة، وفقا للوثيقة.
المصدر: RT