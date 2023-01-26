العراق.. أحكام بإعدام 14 متهما بتنفيذ مجزرة (سبايكر)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أحكاما بالإعدام بحق أربعة عشر مجرما إرهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرمين الارهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين واربعة عشر بعد قتلهم اكثر من (1700) شخصا من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع ارهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT