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القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز من مجزرة "سبايكر"

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القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز من مجزرة
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كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصيتين من عائلتي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ووزير خارجيته طارق عزيز من تهمة المشاركة في مجزرة "سبايكر" عام 2014.

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وأظهرت الوثيقة قرارا صادرا عن محكمة استئناف بغداد الرصافة (محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الأولى) بتبرئة عبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم (الحفيد للأخ غير الشقيق لصدام حسين) وزياد طارق خلف نزال، نجل وزير الخارجية الأسبق في النظام السابق.

وجاءت التبرئة لعدم كفاية الأدلة، وفقا للوثيقة.

القضاء العراقي يبرئ أحد أفراد عائلة صدام حسين ونجل طارق عزيز من مجزرة


المصدر: RT

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