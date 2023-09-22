إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بسبب "يوم الغفران"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بمناسبة عيد "يوم الغفران" اليهودي.

وقال الجيش في بيان له إن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، ولفت إلى أن الإغلاق يشمل "منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) والمعابر مع قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وحسب البيان، فإنه يبدأ الإغلاق من منتصف ليل السبت - الأحد، وسيتم رفعه منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رفع الإغلاق سيتم "بناء على تقييم الأوضاع" الأمنية كذلك، مضيفا أنه سيقرر لاحقا في "إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية" التي تنتهي في 6 أكتوبر المقبل.

وحسب البيان فإنه خلال فترة الإغلاق "سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبيبة واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

المصدر: RT