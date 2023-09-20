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مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في أريحا (صور+فيديو)

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مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في أريحا (صور+فيديو)
أرشيف
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أفاد مراسل RT بمقتل الشاب ضرغام الأخرس البالغ 19 عاما اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

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وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني، بأن شابا وصل إلى مستشفى أريحا مصابا بالرصاص الحي في الرأس وكانت إصابته خطيرة جدا، توفي على إثرها.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام إلى 13 شخصا.

واقتحمت "قوات خاصة" من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لتنفيذ حملة اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين وسجلت حالات اختناق بالغاز الإسرائيلي.

مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في أريحا (صور+فيديو)ضرغام الأخرس
مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في أريحا (صور+فيديو)‏والدا ضرغام الأخرس يلقيان نظرة الوداع عليه

المصدر: RT

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