مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في أريحا (صور+فيديو)

أفاد مراسل RT بمقتل الشاب ضرغام الأخرس البالغ 19 عاما اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

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وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني، بأن شابا وصل إلى مستشفى أريحا مصابا بالرصاص الحي في الرأس وكانت إصابته خطيرة جدا، توفي على إثرها.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام إلى 13 شخصا.

واقتحمت "قوات خاصة" من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لتنفيذ حملة اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين وسجلت حالات اختناق بالغاز الإسرائيلي.

⭕ مراسلتنا | انطلاق موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/4zv05BNS3Q — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 20, 2023

المصدر: RT