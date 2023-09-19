"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين وقطاع غزة وتتوعد بالرد

دانت حركة حماس يوم الثلاثاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: "اليوم يرسم الشباب الثائر في غزة مع مقاتلي جنين والمرابطين في القدس لوحة وحدة حقيقية للنضال الفلسطيني في كل الساحات دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى".

وشدد قاسم على أن "جميع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون عقاب".

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي المستمر لن يكسر إرادة وصلابة الشعب الفلسطيني الذي سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من كل شبر من الأراضي الفلسطينية".

وقتل فلسطيني وأصيب 11 آخرون بجراح متفاوتة بينها إصابة خطيرة إلى جانب عشرات حالات الاختناق بالغاز يوم الثلاثاء خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 شخصا برصاص الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى المشافي في جنين، وكانت بينها حالات حرجة.

وفي وقت سابق قتل فلسطيني وأصيب آخرون في مواجهات على تخوم غزة.

المصدر: RT