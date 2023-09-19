قتيل و11 إصابة في مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند تخوم غزة

قتل فلسطيني وأصيب 11 آخرون بجراح متفاوتة بينها إصابة خطيرة إلى جانب عشرات حالات الاختناق بالغاز اليوم الثلاثاء خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن القتيل هو الشاب يوسف سالم رضوان البالغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، جراء إصابته برصاصة في رأسه.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع 11 إصابة بينها حالة حرجة، إلى جانب عشرات حالات الاختناق بالغاز السام.

وأشار مراسل RT نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول جريحين أصيبا برصاص قوات الاحتلال على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، إضافة إلى إصابة آخرين بقنابل الغاز السام المسيل للدموع وبحالات اختناق.

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كما أصيب مواطن برصاصة شرق منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، إضافة إلى إصابة آخرين شرق خان يونس، ورفح.

وتظاهر المئات من المواطنين على مقربة من المناطق الحدودية شرق مدينة غزة، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعتداءات بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية