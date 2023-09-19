بن زايد وبن راشد يستقبلان النيادي بالأحضان لدى عودته إلى البلاد (فيديو)

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الاثنين، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لدى عودته إلى البلاد.

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وبث تلفزيون دبي لقطات مصورة للحظة وصول النيادي إلى مطار أبو ظبي، واستقباله من جانب بن زايد وبن راشد، وسط حشد من الحضور.

وأعطى النيادي العلم الإماراتي الذي أخذه معه إلى الفضاء، إلى بن زايد، قائلا: "أبشرك علمكم وصل للفضاء مرة ثانية، هذه المرة خارج المحطة (الدولية).. مجرد بداية، إن شاء الله تتلوها رحلات فضائية... ودنا نروح المريخ إن شاء الله".

ولدى وصوله احتضن سلطان النيادي أبناءه، وفقا لما أظهرته لقطات مصورة لـ"تلفزيون دبي".

وفي مطلع سبتمبر الجاري، عاد النيادي إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء، امتدت نحو 6 أشهر عندما انطلق في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

#رئيس_الدولة و #محمد_بن_راشد يستقبلان ابن الإمارات رائد الفضاء #سلطان_النيادي لدى عودته لأرض الوطن بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. #عودة_سلطان_للوطن

#SultanHomecoming

#وامpic.twitter.com/j9WqB9WMb2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 18, 2023

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يحتضن أبنائه لحظة عودته إلى أرض الوطن#عودة_سلطان_النيادي#طموح_زايد#سلطان_النياديpic.twitter.com/TyPp6rJCdg — تلفزيون دبي (@dubaitv) September 18, 2023

المصدر: وام