محمد بن سلمان يغادر سلطنة عمان (صورة)

ذكرت وكالة "واس"أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر مساء اليوم السبت، سلطنة عمان، عقب "زيارة خاصة" استغرقت 6 أيام، التقى خلالها بسلطان عمان، هيثم بن طارق.

ومن جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة X: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لمحمد بن سلمان وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.

سمو #ولي_العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان. pic.twitter.com/UebmZKhg1v — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 16, 2023

كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها عبر منصة إكس: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يختتم زيارته الخاصة لسلطنة عُمان".

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية #السعودية الشقيقة يختتم زيارته الخاصة لسلطنة #عُمان.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 16, 2023

ووصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة العمانية، مسقط، الاثنين الماضي، في زيارة خاصة، بعد اختتام مشاركته في قمة العشرين بالعاصمة الهندية، نيودلهي.

المصدر: RT