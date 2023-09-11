ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان في زيارة خاصة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الاثنين، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الخاصة بسلطان عمان هيثم بن طارق.

وجاءت الزيارة مباشرة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الهند لحضور أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تنعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

سمو #ولي_العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.https://t.co/TzPd5SKmNR#واسpic.twitter.com/Jwvc5AbtH4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 11, 2023

المصدر: واس