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ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان في زيارة خاصة

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يصل سلطنة عمان في زيارة خاصة
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الاثنين، إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الخاصة بسلطان عمان هيثم بن طارق.

وجاءت الزيارة مباشرة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الهند لحضور أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تنعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

المصدر: واس

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