اندلاع حريق هائل بإحدى غابات ولاية بجاية شرق الجزائر (صور)+(فيديو)

ذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقا قد نشب بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.

وأكد مدير الحماية المدنية تسخير رتل متنقل تابع لولاية بجاية وأرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.

وأوضح أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية كانت أم مادية حيث يتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بإندلاع حريق مهول، في أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية حيث تتسع مساحة النيران لتتجه نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

ولا تزال عملية الاخماد متواصلة بكل من منطقة مهوي بلدية تيشي، وعش الباز بلدية بجاية.

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية تعمل برفقة الجيش الوطني الجزائري على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

🔴#الجزائر🇩🇿: نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة "عش الباز" ببوليمات بـولاية #بجاية. pic.twitter.com/D06FY2nWb4 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 15, 2023

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المصدر: RT