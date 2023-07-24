الجزائر.. فتح تحقيق في حرائق الغابات بولايتي بجاية وجيجل

فتحت السلطات القضائية الجزائرية اليوم الاثنين، تحقيقا في ملابسات حرائق الغابات المهولة التي سجلتها ولايتا بجاية وجيجل.

وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية وأميزور وسيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع حرائق الغابات بالولاية.

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وأصدر مجلس قضاء بجاية بيانا جاء فيه: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".

وفي بيان آخر، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل، وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".

وينطوي البيانان على أن المجلسين القضائيين المذكورين سيحولان المتهمين في قضايا إضرام الحرائق في الغابات، في حال ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لها، أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية