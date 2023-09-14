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سوريا.. مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

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سوريا.. مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة
AP
سوريا
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قتل عسكريان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع بريفي طرطوس وحماة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه في "تمام الساعة الخامسة و22 دقيقة من بعد ظهر اليوم نفذت إسرائيل عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفة بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وصرح المصدر العسكري بأنه وحوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة جددت إسرائيل عدوانها الجوي من اتجاه شمال لبنان مستهدفة بعض النقاط في محيط حماة ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: وكالة "سانا"

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