سوريا.. مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

قتل عسكريان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع بريفي طرطوس وحماة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه في "تمام الساعة الخامسة و22 دقيقة من بعد ظهر اليوم نفذت إسرائيل عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفة بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

مصدر عسكري : في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في #طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية pic.twitter.com/8s0NjmSt0i — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) September 13, 2023

وصرح المصدر العسكري بأنه وحوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة جددت إسرائيل عدوانها الجوي من اتجاه شمال لبنان مستهدفة بعض النقاط في محيط حماة ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

مصدر عسكري : حوالي الساعة 22:40 من مساء 13 /9 /2023 نفذ العد*و الإ*سرائيلي عد*واناً جوياً من اتجاه شمال #لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط #حماة , وأدى العد*وان إلى وقوع بعض الخسائر المادية .https://t.co/hXnN0EEJxj — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) September 13, 2023

المصدر: وكالة "سانا"