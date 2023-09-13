سانا: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية في طرطوس

ذكرت وكالة سانا، يوم الأربعاء، أن عسكريين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية في طرطوس.

وقال مصدر عسكري لسانا إنه وفي تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.

وأضاف المصدر أن القصف أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

مصدر عسكري : في تمام الساعة 17:22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في #طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية pic.twitter.com/8s0NjmSt0i — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) September 13, 2023

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية بأن هجوما إسرائيليا استهدف محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.

وذكرت الإذاعة السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ.

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كما أشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن دوي انفجارات سمع في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.

وقالت نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس.

وأضاف المصدر أن العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية.

وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام