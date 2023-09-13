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نشطاء سوريون ينشرون صورا وفيديوهات للهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف طرطوس الجنوبي

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نشطاء سوريون ينشرون صورا وفيديوهات للهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف طرطوس الجنوبي
RT / "X"
نشطاء سوريون ينشرون صورا وفيديوهات للهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف طرطوس الجنوبي
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تداول نشطاء سوريون مساء يوم الأربعاء صورا وفيديوهات أفادوا بأنها توثق الهجوم الإسرائيلي على محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية بأن هجوما إسرائيليا استهدف محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.

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من جهتها، أشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن دوي انفجارات سمع في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.

وقالت نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس.

وأضاف المصدر أن العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية.

وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.

المصدر: وسائل إعلام سورية + مواقع التواصل

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