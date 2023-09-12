محكمة الجنح المفوضة بالكويت تؤيد حبس طبيب مصري لتزويره شهادة خبرة

أيدت محكمة الجنح المفوضة بالكويت الحكم الغيابي الصادر بالحبس لمدة شهر والإبعاد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، وذلك لتقديمه شهادة خبرة مزورة.

وقامت شركة متخصصة في توثيق ومراجعة المستندات بمراسلة المستشفيات التي عمل بها داخل الكويت للاستيثاق عن مدى صحة سنوات عمله وشهادات خبرته، لكن تبين أن شهادات خبرته مزورة.

وتبين أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص داخل الكويت، قدم سيرة ذاتية وشهادات خبرة للعمل في دولة خليجية أخرى.

وحضر المحامي د. فواز الخطيب، عن المستشفى الخاص في الكويت الذي كان يعمل به الطبيب، وشهد أمام المحكمة.

وذكر الخطيب أن "الفعل الذي ارتكبه المتهم غير أخلاقي ومخل بالأمانة قبل أن يكون مجرما، فقيام طبيب استشاري كبير بتزوير شهادة الخبرة وتقدمه للعمل بدولة خليجية أخرى يشكل تزويرا في أوراق رسمية".

وأوضح الخطيب، أنه "سيطالب بتأييد الإدانة وتشديد العقوبة حال طعن سلطة الاتهام أمام الاستئناف".

إقرأ المزيد

المصدر: "القبس"